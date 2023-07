Amgen: Analysten prognostizieren Kursziel von 226,73 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Amgen eine leicht negative Kursentwicklung von -0,10%, was jedoch im Kontext der letzten fünf Handelstage lediglich einen minimalen Rückgang darstellt. Während das Unternehmen durchaus optimistisch in die Zukunft blicken kann, zeigen sich auch die Bankanalysten zuversichtlich hinsichtlich des mittelfristigen Potenzials der Aktie.

Das aktuelle Kursziel für Amgen beträgt demnach 226,73 EUR und würde somit ein Potential von +11,92% gegenüber dem aktuellen Kurs eröffnen. Allerdings ist nicht jeder Experte dieser Meinung. Von insgesamt 26 untersuchten Analysten setzen sieben auf “strong buy”, drei weitere empfehlen den Kauf der Aktie. Zwölf Experten bewerten das Wertpapier als Halteposition und zwei vertreten sogar den Standpunkt eines Verkaufs.

Dennoch überwiegt mit einem Anteil von...