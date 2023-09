Amgen: Aktienkurs noch nicht am Ziel - 241,17 EUR als Kursziel

Die Aktie von Amgen hat gestern einen Anstieg von +0,68% verzeichnet und erreicht damit ein Plus von +1,17% in einer Woche. Eine positive Entwicklung also.

• Die aktuelle Kursprognose für Amgen beträgt 241,17 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,36

• Analysten sehen eine mögliche Rendite von -5,79% auf das aktuelle Niveau

Analysten zeigen sich optimistisch über die weitere Wertentwicklung der Aktie. Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel bei 241,17 EUR. Dies würde aber immerhin noch eine Abweichung nach unten um -5,79% vom aktuellen Stand bedeuten.

Während jedoch einige Experten den Kauf empfehlen oder gar zum sofortigen Verkauf raten würden (2), sind andere neutral eingestellt (13). Insgesamt sprechen 8 Analysten sogar eine Kaufempfehlung aus.

Als Trend-Indikator gilt weiterhin das Guru-Rating mit einem stabilen Wert...