Amgen: Aktie wird von Analysten unterbewertet

Die Amgen-Aktie hat gestern am Finanzmarkt einen Kursverlust von -0,91% hinnehmen müssen. In den letzten fünf Handelstagen summierte sich der Verlust auf -1,01%. Diese Entwicklung ist bemerkenswert und lässt einige Experten fragen, ob sie so erwartet wurde.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 241,42 EUR. Sollte dieses Ziel erreicht werden, würde dies einem Kursrisiko in Höhe von -4,19% entsprechen. Allerdings sind nicht alle Bankanalysten dieser Einschätzung gefolgt. Während 7 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und ein weiterer das Rating “Kauf” vergibt, haben sich 13 weitere Experten auf “halten” positioniert. Zwei Analysten halten sogar einen Verkauf für angebracht.

Das Guru-Rating für Amgen bleibt unverändert bei 3,36 und bestätigt eine positive Einschätzung mit einer Optimistenquote von...