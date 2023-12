Amgen Aktie: Der weitere Knall!

Amgen, ein Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche, wird derzeit als unterbewertet betrachtet, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 72. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut". Die Dividendenrendite für Amgen beträgt 3,19 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 3,03 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik neutral bewertet. In den letzten zwei Wochen gab es positive Diskussionen über Amgen in sozialen Medien, jedoch in den letzten Tagen mehr negative Themen. Basierend auf dem Anleger-Sentiment wird die Aktie daher neutral eingestuft. In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) ist Amgen auf 7-Tage-Basis überkauft (RSI7: 70,3 Punkte) und daher wird die Aktie hier als "Schlecht" bewertet. Auf 25-Tage-Basis ist Amgen weder überkauft noch überverkauft (RSI25: 41,75 Punkte), und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird das Amgen-Wertpapier in diesem Abschnitt dann als "Schlecht" bewertet.

