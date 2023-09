Amgen Aktie verzeichnet starken Anstieg: Positive Quartalszahlen und optimistische Prognosen erwartet

Die Amgen Aktie hat in den letzten 30 Tagen einen starken Anstieg verzeichnet, der Kurs ist um beeindruckende +12,25% gestiegen. Die Analysten gehen davon aus, dass sich dieser positive Trend in den kommenden Monaten fortsetzen wird. Laut Charttechnik gibt es keinen Widerstand durch den gleitenden Durchschnitt 50, was ebenfalls auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hindeutet.

Die Quartalszahlen für das 3. Quartal werden in 60 Tagen erwartet und die Erwartungen der Analysten sind positiv. Nach einem Umsatz von 6,12 Mrd. EUR im Vorquartal wird mit einem leichten Anstieg um +4,10% auf 6,38 Mrd. EUR gerechnet. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um -1,50% auf 1,94 Mrd. EUR fallen.

Auf Jahressicht zeigen die Prognosen ebenfalls optimistische Zahlen für Amgen. Der Umsatz soll um +2,90 Prozent steigenfallen und der Gewinn um...