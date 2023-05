Amgen: Aktie unterbewertet? Kursziel von 238,45 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Die Aktie des amerikanischen Biotechnologie-Unternehmens Amgen verlor am gestrigen Handelstag an Wert und liegt nun bei -0,24%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um insgesamt -3,15%, was auf eine aktuelle pessimistische Stimmung schließen lässt.

Dennoch sehen Analysten das wahre Kursziel bei 238,45 EUR und somit ein Potenzial von +17.83% zum aktuellen Preisniveau.

Von insgesamt 25 Experten-Ratings ist der größte Teil (13) neutral eingestuft. Allerdings gibt es auch sechs Kaufempfehlungen sowie zwei optimistische Einschätzungen mit einem Rating “Kauf”. Lediglich vier Empfehlungen fallen negativ aus mit einer Bewertung als “Verkauf”.

Auch das Guru-Rating hat sich verbessert und liegt nun bei 3,32 nach zuvor gleichem Wert.