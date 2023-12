Amgen Aktie: Das sieht interessant aus!

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage gegenüber der Aktie von Amgen in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amgen liegt derzeit bei 19, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Biotechnologiebranche eine Unterbewertung bedeutet. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 positive, 7 neutrale und 2 negative Bewertungen für die Amgen-Aktie abgegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Obwohl es im letzten Monat keine Updates von Analysten gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 268,38 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -2,87 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Analysten als "Neutral".

Die Dividendenrendite für Amgen beträgt derzeit 3,19 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Amgen von Analysten als "Neutral" bewertet.

