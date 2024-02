Amgen Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Amgen, ein Unternehmen aus dem Bereich Biotechnologie, hat eine Dividendenrendite von 3,17 %, was 0,64 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,53 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung rund um die Aktien von Amgen wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern bewertet. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Zudem ergab die Messung eine negative Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Amgen somit die Note "Schlecht" zugesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Amgen-Aktie beträgt aktuell 82, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 61,41, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Amgen zu einem "Schlecht"-Rating.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Amgen eine Performance von 21,92 %, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche eine Outperformance von +31,76 % bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt Amgen mit einer Überperformance von 27,82 % deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

