Amgen Aktie: Was bringt die Zukunft für Anleger?"

Die Aktie von Amgen wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 239,29 EUR geschätzt, was einem Rückgang um -5,49% vom aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung und Expertenmeinungen

Am 29.02.2024 verzeichnete Amgen einen Kursrückgang von -1,31%. In den letzten fünf Handelstagen belief sich der Verlust auf -5,31%, was auf eine aktuell pessimistische Marktstimmung hindeutet. Die Bankanalysten gehen im Durchschnitt von einem mittelfristigen Kursziel von 239,29 EUR aus, was einem potenziellen Kursrisiko von -5,49% entspricht.

Analystenbewertungen

Die Meinungen der Analysten über die Aktie von Amgen sind gemischt. Während 9 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen 4 Analysten sie als Kauf an. 10 Experten plädieren für ein “Halten”, während 2 Analysten die Aktie zum Verkauf empfehlen. Zusätzlich sind 2 Experten der Meinung, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte. Insgesamt sind jedoch 48,15% der Analysten immer noch optimistisch in Bezug auf die Aktie.

Guru-Rating

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt ebenfalls eine positive Einschätzung, die zuvor als “Guru-Rating ALT” bekannt war.

Insgesamt deuten die aktuellen Analysen darauf hin, dass die Aktie von Amgen trotz des jüngsten Kursrückgangs noch immer Potenzial für Investoren bietet. Die gemischten Analystenbewertungen spiegeln die Unsicherheit auf dem Markt wider, während das Guru-Rating eine positive Perspektive für die Zukunft signalisiert.

