Amgen Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Amgen-Aktie: Dividende, Sentiment und Analysteneinschätzung im Fokus

Die Dividende von Amgen liegt bei 3,17 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,54 %) nur leicht höher ist. Die Differenz beträgt 0,63 Prozentpunkte, weshalb die Einstufung der Ausschüttung als "Neutral" erfolgt.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren, sondern auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität der Amgen-Aktie im Netz nur schwache Aktivität, weshalb sie in diesem Aspekt als "Schlecht" eingestuft wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen für Amgen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 277,83 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 283,46 USD einer möglichen Fallrate von -1,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung seitens der Analysten für die Amgen-Aktie.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Amgen in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 21,92 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche liegt Amgen mit einer Rendite von 31,55 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

