Amgen Aktie: Potenzieller Gewinn von +16,16% erwartet - Ausblick auf Quartalszahlen und Jahresprognose

Amgen konnte in den letzten Monaten eine recht stabile Performance verzeichnen. Der Aktienkurs hat sich in den letzten 30 Tagen nur geringfügig um -0,95% verändert. Analysten schätzen die Auswirkungen auf den Aktienkurs wie folgt ein: Innerhalb der nächsten 12 Monate könnte die Amgen Aktie einen Kurs von 233,91 EUR erreichen, was einem potenziellen Gewinn von +16,16% entspricht.

Die Quartalszahlen für das dritte Quartal werden in 115 Tagen erwartet. Die aktuellen Schätzungen der Experten deuten darauf hin, dass Amgen einen Umsatzanstieg von +1,90 Prozent im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen könnte. Auch der Gewinn wird voraussichtlich leicht zurückgehen und um -0,60% auf 1,96 Mrd. EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Analysten jedoch optimistisch und prognostizieren einen Umsatzanstieg von +0,80 Prozent sowie einen...