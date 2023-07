Amgen Aktie: Kursziel von 231,06 EUR - Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Die gestrige Kursentwicklung der Amgen-Aktie am Finanzmarkt betrug +0,14%, was sich in einer Gesamtsumme von +0,40% für die letzten fünf Handelstage zeigt. Die aktuelle Meinung der Bankanalysten ist eindeutig: Das mittelfristige Kursziel von Amgen liegt bei 231,06 EUR und bietet damit eine Investitionsmöglichkeit mit einem potenziellen Gewinn von +7,69%.

Aktuell bewerten sieben Analysten die Aktie als starken Kauf und drei Experten setzen das Rating auf “Kauf”. Zwölf Analysten halten das Wertpapier neutral und zwei sind der Meinung, es sollte verkauft werden. Zwei weitere Experten empfehlen sogar einen sofortigen Verkauf.

Das positive Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,42. Obwohl nicht alle Analysten dieser Einschätzung folgen mögen, lässt dies dennoch ein optimistisches Bild zeichnen.