Amgen Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Kommunikation im Netz und die Stimmung gegenüber der Aktie von Amgen haben in den letzten Monaten zu gemischten Bewertungen geführt. Die Diskussionsintensität war eher schwach, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" setzte.

In Bezug auf die Dividende liegt Amgen mit 3,17 % leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,54 %. Dies führt zu einer neutralen Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Amgen-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen wird Amgen im Vergleich zur Biotechnologie-Branche als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie liegt bei 21,9, während das Branchen-KGV bei 114,22 liegt. Auf dieser Basis erhält Amgen eine "Gut"-Empfehlung.

