Amgen-Aktie im Aufwärtstrend: Quartalsbericht erwartet, Umsatzprognosen zeigen Rückgang

Die Amgen-Aktie befindet sich derzeit in einem starken Aufwärtstrend. Der gleitende Durchschnitt von 50 Tagen zeigt keine Anzeichen von Widerstand. Analysten schätzen, dass der Kurs der Aktie in den nächsten 12 Monaten bei 204,76 EUR liegen wird, was einen Verlust von -3,36% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten würde.

In nur 91 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Amgen seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre und Analysten warten bereits gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im dritten Quartal des letzten Jahres konnte Amgen noch einen Umsatz von 6,04 Mrd. EUR verzeichnen, während für das aktuelle Quartal ein Rückgang um -7,40% auf 5,59 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der...