Amfil Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der aktuelle RSI-Wert für Amfil beträgt 36,11, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 51,12, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für den 25-tägigen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für Amfil.

Das Sentiment und der Buzz rund um Amfil können über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ausgewertet werden. Die Aktie hat in letzter Zeit nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer schlechten Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine schlechte Gesamtbewertung für Amfil in diesem Punkt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Amfil bei 0,01 USD, während der aktuelle Aktienkurs 0,0059 USD beträgt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -41 Prozent und einer schlechten Bewertung. Der GD50 liegt derzeit bei 0,01 USD, was ebenfalls zu einem Abstand von -41 Prozent führt und zu einer schlechten Einschätzung der Aktie. Insgesamt erhält Amfil daher eine Gesamtnote "Schlecht" in der technischen Analyse.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Amfil eingestellt waren. Es gab fünf positive und acht negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer neutralen Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Amfil daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating hinsichtlich der Anlegerstimmung.