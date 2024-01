Amfil Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Diskussionen über Amfil in den sozialen Medien geben ein eindeutiges Signal über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung bezüglich der Aktie von Amfil wird als "Schlecht" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Amfil-Aktie liegt bei 52 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder als überkauft noch als -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Amfil.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amfil-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -56 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -56 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Amfil in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".