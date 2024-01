Amfil Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Amfil liegt bei 63,16, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 58,68 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Amfil besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation dominierte. Aktuell sind jedoch vor allem positive Themen in den Diskussionen präsent. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Amfil derzeit bei 0,01 USD verläuft. Da der Aktienkurs bei 0,0048 USD lag, ergibt sich ein Abstand von -52 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein ähnliches Bild, das ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Insgesamt erhält Amfil somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.