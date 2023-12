Amfil Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Auskunft über die Kursbewegungen von Aktien innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Amfil liegt bei 67,57, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 57 für die Amfil, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Amfil lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und somit eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Wert Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Amfil in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Amfil derzeit bei 0,01 USD liegt, während der Aktienkurs selbst 0,0049 USD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -51 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist ebenfalls einen Abstand von -51 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Schlecht".

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Amfil eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und sieben negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Amfil daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt erhält Amfil von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.