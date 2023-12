Amfil Aktie: Ist das wirklich normal?

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Buzzes rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen zu Amfil wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,01 USD für den Schlusskurs der Amfil-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,0061 USD, was einer Abweichung von -39 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine schlechte Bewertung hin.

Die Anleger-Stimmung bei Amfil ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsspalten hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen dabei insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Amfil zeigt einen Wert von 32,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich somit ein Gesamtbild mit einer Bewertung von "Neutral" für die Aktie.