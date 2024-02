Amex Exploration, tut es schon wieder!

Amex Exploration übertrifft die Branche um 14,87 Prozent

Der Aktienkurs von Amex Exploration hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,5 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -22,37 Prozent gefallen. Dies bedeutet, dass Amex Exploration eine Outperformance von +14,87 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -22,37 Prozent im letzten Jahr, wobei Amex Exploration um 14,87 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse zeigt neutrale Bewertung

Die durchschnittlichen Schlusskurse der Amex Exploration-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegen bei 1,37 CAD. Der letzte Schlusskurs von 1,41 CAD weicht um +2,92 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,39 CAD) weist mit einem letzten Schlusskurs von 1,41 CAD eine nahezu gleiche Abweichung (+1,44 Prozent) auf. Daher erhält die Amex Exploration-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating.

Fundamentale Analyse zeigt Überbewertung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 708,61, was bedeutet, dass die Börse 708,61 Euro für jeden Euro Gewinn von Amex Exploration zahlt. Dieser Wert liegt 112 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 333, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hinweist. Aufgrund des hohen KGV wird die Aktie daher basierend auf dieser Kennzahl als "Schlecht" eingestuft.

Sentiment und Buzz sind negativ

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass Amex Exploration bei der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung schlecht abschneidet. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Amex Exploration.