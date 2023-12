Amex Exploration Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "CK Hutchison Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Amex Exploration als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für Amex Exploration ergibt sich ein RSI7-Wert von 17,39, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und ein RSI25-Wert von 39,36, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 708, was bedeutet, dass die Börse 708,61 Euro für jeden Euro Gewinn von Amex Exploration zahlt. Dies ist 121 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt, weshalb der Titel als überbewertet gilt und auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet analysiert. Die Aktivität und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Untersuchung eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Amex Exploration weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Amex Exploration bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Amex Exploration im Vergleich zur Branchenkonkurrenz eine geringere Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,67 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,67 % ist. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

