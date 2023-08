Amex Exploration Aktie: Das ist Wahnsinn!

Per 07.08.2023, 08:17 Uhr wird für die Aktie Amex Exploration am Heimatmarkt Venture der Kurs von 1.47 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gold".

Unser Analystenteam hat Amex Exploration auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Amex Exploration erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 1,96 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -1,79 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +3,75 Prozent im Branchenvergleich für Amex Exploration bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,79 Prozent im letzten Jahr. Amex Exploration lag 3,75 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Amex Exploration-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,73 CAD mit dem aktuellen Kurs (1,47 CAD), ergibt sich eine Abweichung von -15,03 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (1,56 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,77 Prozent Abweichung). Die Amex Exploration-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Für Amex Exploration liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Amex Exploration vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 4 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (1,47 CAD) könnte die Aktie damit um 172,11 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Amex Exploration-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.