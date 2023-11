Amex Exploration Aktie: So kann es weitergehen!

Die Bewertung von Amex Exploration im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau ist aufgrund einer Dividende von 0% niedriger einzustufen. Die Differenz von 3,82 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Amex Exploration veröffentlicht. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Amex Exploration liegt bei 18,52, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,33, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Amex Exploration eine Rendite von -32,35% auf, was mehr als 22% unterhalb des Branchendurchschnitts liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche weist eine mittlere Rendite von -10,55% in den letzten 12 Monaten auf, wobei Amex Exploration mit 21,8% deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie.