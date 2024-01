Ametek löst Jubelsturm aus!

Die Aktie von Ametek weist eine Dividendenrendite von 0,61 Prozent auf, was 16,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Elektrische Ausrüstung" werden im Durchschnitt 16 Prozent Dividendenrendite erzielt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht"-Investment durch die Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Ametek bei 15,55 Prozent, was 1366 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten 2305,09 Prozent. Hier liegt Ametek mit 2289,54 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Ametek-Aktie insgesamt als "Gut". Dieses Rating setzt sich aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Ametek. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 155,67 USD, was einem Abwärtspotential von -3,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Ametek eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ametek liegt bei 21,71, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 31 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.