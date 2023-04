Ametek: Unbekannter Tech-Champion mit Fokus auf Nischenmärkte

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, vielleicht ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass in der Wertpapier-Suchmaske von boerse.de das Suchvolumen jeder eingegebenen Aktie angezeigt wird. So bringt es beispielsweise die Deutsche Bank derzeit auf über 29.000 Suchanfragen; der Champion Ametek dagegen nur auf 21. Das zeigt, dass sich viele Anleger an große, bekannte Unternehmen...