Ametek Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Aktie der Ametek wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Ametek. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 155,67 USD, während der letzte Schlusskurs bei 163,68 USD liegt, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -4,9 Prozent hindeutet und die Einstufung "Neutral" ergibt. Insgesamt bewerten die Analysten die Aktie von Ametek als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Ametek eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung festgestellt. Daher ergibt sich insgesamt eine langfristige Stimmungsbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Ametek bei 151,72 USD verläuft, was die Einstufung "Gut" ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 163,68 USD, was einen Abstand von +7,88 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 156,17 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Ametek im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,55 Prozent erzielt, was jedoch 1365,86 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Bereich "Elektrische Ausrüstung" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 2310,92 Prozent, wobei Ametek aktuell 2295,37 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Sollten Ametek Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Ametek jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Ametek-Analyse.

Ametek: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...