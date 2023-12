Ametek Aktie: Das ist die Höhe!

Die Ametek-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 150,45 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 164,9 USD, was einem Unterschied von +9,6 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 152,21 USD liegt mit einem Unterschied von +8,34 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ametek-Aktie also eine positive Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich beträgt das KGV aktuell 21,71 und liegt damit 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 42,91, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 33 eine neutrale Situation an. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 155,67 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -5,6 Prozent fallen könnte. Basierend auf diesen Einschätzungen erhält die Ametek-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

