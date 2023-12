Ametek Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Der Aktienkurs von Ametek hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,48 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Industrie-Sektors liegt die Rendite von Ametek jedoch 130,88 Prozent unter dem Durchschnitt von 143,37 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 236,12 Prozent, wobei Ametek aktuell 223,63 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse schneidet die Ametek-Aktie jedoch besser ab. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +8,94 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit +8,15 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält Ametek daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung und zu 6 positiven Signalen aus den sozialen Medien führt. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Bereich Dividende liegt Ametek mit einer Dividendenrendite von 0,7 Prozent jedoch 16,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 17 Prozent. Dies führt dazu, dass die Redaktion die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und daher eine "Schlecht"-Bewertung vergibt.

