Ametek Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Im Fall von Ametek wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 0,36 Punkten, was darauf hindeutet, dass Ametek überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 25,91 ebenfalls an, dass Ametek überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung für den RSI25 führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktien von Ametek zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Ametek wies jedoch eine negative Entwicklung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating im langfristigen Stimmungsbild führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Ametek insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose deutet jedoch auf ein Abwärtspotenzial von -11,12 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Ametek eine Performance von 12,6 Prozent, was jedoch im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche zu einer Underperformance von -396,24 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Ametek mit einer Unterperformance von 232,4 Prozent deutlich zurück, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.