Ametek Aktie: Gut oder schlecht?

Ametek: Aktienanalyse und Bewertung

Die Bewertung von Ametek im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung fällt gemäß einer Dividende von 0,7 % als niedriger aus, da die Differenz 16,33 Prozentpunkte beträgt. Dies führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs zeigt sich, dass die Rendite von Ametek mit 12,48 Prozent mehr als 14 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 14,25 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Somit erhält Ametek in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Ametek als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,71, welches insgesamt 28 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 30,3 im Segment "Elektrische Ausrüstung". Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Der weiche Faktor des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbrachte, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr jedoch eine positive Entwicklung, was wiederum zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Ametek führt.