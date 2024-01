Amesite Operating Co Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die technische Analyse der Amesite-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,1 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,51 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -19,03 Prozent liegt, was eine negative Bewertung ergibt. Der GD50 der letzten 50 Tage steht derzeit bei 2,11 USD, was einen Abstand von +18,96 Prozent zur Aktie bedeutet und somit eine positive Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Amesite-Aktie derzeit überverkauft ist, mit einem RSI von 26 für die letzten 7 Tage, was zu einem positiven Rating führt. Der RSI für die letzten 25 Tage liegt bei 36,14, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein positives Rating.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz ergibt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend positiv war, was zu einem positiven Rating führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war jedoch im letzten Monat durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Amesite-Aktie ein positives Rating.

Die Beobachtung der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Amesite eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine positive Einschätzung. Insgesamt erhält Amesite von der Redaktion ein positives Rating für die Anlegerstimmung.