Ames National Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Aktie von Ames National gilt als unterbewertet, wenn man das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem KGV von 12,79 liegt die Aktie insgesamt 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der bei 16,11 liegt. Aufgrund dieses Vergleichs erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung von der fundamentalen Analyse.

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance im Finanzsektor liegt die Rendite von Ames National bei -13,65 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Handelsbanken"-Branche beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate -1,6 Prozent, wobei Ames National mit 12,05 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger bei Ames National in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ames National-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI mit einem Wert von 32,09 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ames National.