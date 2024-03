Ames National Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ames National mit einem Wert von 17,21 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Kategorie "Handelsbanken". Das Branchen-KGV liegt bei 134,91, was einen Abstand von 87 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung wird der Titel als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Ames National ist neutral, wie aus der Betrachtung sozialer Plattformen hervorgeht. Die Kommentare und Befunde waren neutral, und die Themen der Nutzer in den sozialen Medien waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ames National derzeit bei 18,72 USD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 19,69 USD, was einem Abstand von +5,18 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 19,43 USD, was einer Differenz von +1,34 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ames National zeigt bei einem Niveau von 45,54 eine "Neutral"-Einstufung, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Somit ist die Gesamteinschätzung für die Ames National "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Ames National auf der Grundlage der fundamentalen, Anleger- und technischen Analyse.