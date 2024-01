Ames National Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Ames National hat eine Dividendenrendite von 6,67 Prozent, was 132,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher zu einem unrentablen Investment. Daher erhält sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird Ames National daher für diese Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ames National liegt bei 92,26, was zur Einstufung "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 47,35, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ames National-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 18,62 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 20 USD liegt, was einer Differenz von +7,41 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 19,64 USD, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau (+1,83 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Ames National-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.