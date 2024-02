Ames National Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Ames National hat inzwischen einen Kurs von 18,28 USD erreicht, was einer Abweichung von -9,91 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -1,67 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Ames National im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Ames National, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Bei einer Dividende von 5,44 % ist Ames National im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (139,02 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 133,58 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Ames National. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 49,58 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Ames National momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und die Aktie somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Ames National weder überkauft noch überverkauft (Wert: 57,65). Somit bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Ames National wird damit insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.