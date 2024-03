Ames National Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Ames National-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 18,64 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19,55 USD, was einem Unterschied von +4,88 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (19,47 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,41 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ames National-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurden die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung rund um die Aktie von Ames National untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, weshalb eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung für Ames National bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Einschätzung der Stimmung durch Anleger basiert neben den harten Faktoren auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung in den sozialen Medien. Die Nutzer haben vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung der Aktie führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Ames National mit -18,84 Prozent mehr als 26 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt wird die Ames National-Aktie basierend auf verschiedenen Kriterien wie Charttechnik, Sentiment und Buzz sowie dem Branchenvergleich als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft.