AmerisourceBergen Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Aktienkurs von Cencora verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,84 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor 34,28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen in der gleichen Branche beträgt -18,39 Prozent, wobei Cencora aktuell 43,23 Prozent darüber liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Analysten bewerten die Cencora-Aktie positiv, mit 7 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 188,75 USD, was einer prognostizierten Abwärtsentwicklung von -6,95 Prozent entspricht, und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Cencora eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In der technischen Analyse wird die Cencora-Aktie positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 179,41 USD, verglichen mit dem aktuellen Kurs von 202,85 USD, was einer Abweichung von +13,07 Prozent entspricht. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Cencora weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 53,59 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 39,54 Punkten. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt kann die Cencora-Aktie als neutral bewertet werden, wobei die Analystenmeinungen positiv ausfallen und die technische Analyse eine positive Tendenz zeigt.