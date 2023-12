AmerisourceBergen Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Für Cencora betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50,92 Punkte, was bedeutet, dass Cencora weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,68, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cencora überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "guten" Einschätzung führt. Tiefergehende Analysen haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Cencora zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz. Dies führt zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes.

Die Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt insgesamt eine "gute" Einschätzung, basierend auf 7 guten, 2 neutralen und 0 schlechten Bewertungen. Allerdings zeigt die kurzfristige Analyse eine "neutrale" Bewertung, da innerhalb eines Monats keine positiven Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Cencora liegt bei 191,44 USD, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der Analysten eine "neutrale" Einstufung.