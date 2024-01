AmerisourceBergen Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und wird auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der Cencora-RSI liegt bei 30,9 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der Wert auf 40,92, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung der Aktie als "Neutral".

Im Branchenvergleich hat Cencora in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,84 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -1,78 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +26,63 Prozent für Cencora in diesem Sektor. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 17,17 Prozent, wobei Cencora um 7,67 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzungen für Cencora zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 7 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings ergibt sich aus jüngeren Reports eine andere Beurteilung, mit einem durchschnittlichen Rating von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel laut Analystenmeinungen liegt bei 191,44 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (205,38 USD) eine mögliche negative Entwicklung um -6,79 Prozent darstellt. Daher erhält die Cencora-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Cencora veröffentlicht. Allerdings gab es in den letzten Tagen vermehrt negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Weitere Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit sieben negativen Signalen und keinen positiven. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung als "Neutral".