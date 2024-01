AmerisourceBergen Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cencora wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 8,46 Punkten, was darauf hindeutet, dass Cencora überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 32,07, was bedeutet, dass Cencora weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat Cencora in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,84 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 35,3 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -10,46 Prozent für Cencora. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Cencora um 7,93 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cencora-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 183,77 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 211,36 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +15,01 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Cencora-Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Analysten bewerten die Cencora-Aktie aktuell überwiegend mit "Gut", basierend auf 7 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Kurzfristig wird die Aktie als "Gut"-Titel eingestuft, obwohl die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotenzial von -6,64 Prozent aufzeigt. Insgesamt erhält Cencora eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.