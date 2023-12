AmerisourceBergen Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Cencora laut dem Index ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cencora-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50,27 und ein Wert für den RSI25 von 39,23, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 7 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier ergibt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 188,75 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -7,35 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Cencora mit einer Rendite von 24,84 Prozent mehr als 35 Prozent darunter. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -18,29 Prozent. Auch hier liegt Cencora mit 43,14 Prozent deutlich darüber.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Gut" führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

