AmerisourceBergen Aktie: So kann es weitergehen!

Der Sentiment und der Buzz sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine große Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Cencora zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung für Cencora eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Cencora bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Von Analysten wird die Cencora-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 7 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im zurückliegenden Monat wurden 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen abgegeben, was aus institutioneller Sicht eine kurzfristige "Gut"-Einschätzung bedeutet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten gibt jedoch ein Abwärtspotential von -6,18 Prozent an, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Cencora eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte Cencora in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 24,84 Prozent, was einer Outperformance von +7,77 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche bedeutet. Die mittlere Rendite des "Gesundheitspflege"-Sektors lag bei 23,35 Prozent, und Cencora lag 1,49 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Cencora in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cencora führt bei einem Niveau von 7,76 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 37,52 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Gut".