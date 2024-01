AmerisourceBergen Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Cencora-Aktie zeigt laut technischer Analyse positive Signale. Der aktuelle Kurs von 218,93 USD liegt 18,35 Prozent über dem GD200 (184,98 USD). Auch im Vergleich zum GD50, der bei 201,49 USD liegt, deutet ein Abstand von +8,66 Prozent auf ein "Gut"-Signal hin. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ebenfalls ein positives Bild. Der 7-Tage-RSI liegt bei 7,94 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 29,8 eine Überverkauft-Situation, was zu einer insgesamt guten Bewertung für die Cencora-Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Cencora gesprochen, und auch in den letzten Tagen dominieren positive Themen. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Cencora-Aktie mit 24,84 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance im Gesundheitspflege-Sektor. Im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche liegt die Rendite jedoch bei 11,16 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.