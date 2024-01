AmerisourceBergen Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Cencora-Aktie: Anleger-Stimmung neutral, technische Analyse positiv

Die Cencora-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Hingegen wurden in den vergangenen Tagen vorwiegend negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Zusammenfassend lässt sich die Anleger-Stimmung daher als "neutral" einstufen. Die Redaktion hat zudem 5 eindeutig negative Signale herausgefiltert, was zu einer "schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "neutral"-Einstufung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich jedoch ein positiveres Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cencora-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 184,05 USD, während der letzte Schlusskurs bei 210,38 USD liegt. Dies bedeutet eine Bewertung als "gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 199,75 USD über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Underperformance von Cencora. Die Aktie erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,84 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um 35,89 Prozent stiegen. Dies führt zu einer "neutral"-Einstufung in dieser Kategorie.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, die technische Analyse jedoch positiv ausfällt. Im Branchenvergleich zeigt sich eine gewisse Unterperformance. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Bewertung der Cencora-Aktie berücksichtigen.