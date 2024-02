AmerisourceBergen Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Die Cencora-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 192,59 USD liegt und der aktuelle Kurs 231,72 USD beträgt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +20,32 Prozent im Vergleich zum GD200 und +7,33 Prozent im Vergleich zum GD50, was insgesamt zu einer guten Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen Kursziel von 210 USD führt. Dies deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie um -9,37 Prozent fallen könnte, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend negativ, mit mehr negativen als positiven Tagen und hauptsächlich negativen Nachrichten über das Unternehmen. Dies führt zu einer schlechten Einschätzung der Anlegerstimmung.

Auch das Sentiment und der Buzz in den letzten Wochen waren überwiegend negativ, was zu einer weiteren schlechten Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt erhält die Cencora-Aktie gemischte Bewertungen, wobei die technische Analyse positiv ausfällt, die Analysteneinschätzungen neutral sind und die Anlegerstimmung sowie das Sentiment und Buzz negativ ausfallen.

