Amerisafe Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

In den letzten zwölf Monaten hat die Amerisafe-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhalten. Von den 1 Analysten, die ihre Einschätzungen abgegeben haben, wurde keine als "Gut" oder "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 58 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 23,98 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 46,78 USD. Die Empfehlung der Analysten ist daher "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Kommentare und Beiträge zu Amerisafe waren größtenteils wohlwollend, was zu der Einstufung "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 51,72 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 46,78 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage signalisiert mit einem Abstand von -5,53 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Amerisafe-Aktie liefert eine "Neutral"-Bewertung, sowohl auf 7-tägiger Basis (45) als auch auf 25-tägiger Basis (68,18). Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für Amerisafe basierend auf der RSI-Bewertung.