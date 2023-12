Amerisafe Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Sentiment und Buzz: Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Amerisafe zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amerisafe-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 51,72 USD, während der aktuelle Kurs bei 46,78 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -9,55 Prozent und führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 49,52 USD liegt mit einer Abweichung von -5,53 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein schlechtes Rating.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt 2,65 Prozent und liegt damit 1,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,86 Prozent. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Amerisafe daher als schlecht.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Amerisafe von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung "gut". Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine gute Gesamteinstufung.