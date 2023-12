Amerisafe Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Amerisafe. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 13,14 Punkte, was bedeutet, dass Amerisafe momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Amerisafe weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Amerisafe-Aktie beträgt derzeit 51,75 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 47,18 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt von 49,78 USD liegt ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Amerisafe daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,78 Prozent erzielt, was 11,79 Prozent unter dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 29,03 Prozent, und Amerisafe liegt aktuell 29,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite erhält Amerisafe eine "Neutral"-Bewertung, da die aktuelle Dividendenrendite von 2,65 Prozent nur leicht über dem Mittelwert von 1,88 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt sich daher ein gemischtes Bild für die Amerisafe-Aktie, wobei die technische Analyse und der Branchenvergleich auf eine schlechte Performance hinweisen, während die Dividendenpolitik neutral bewertet wird.