Amerisafe Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Dividendenrendite der Aktie von Amerisafe liegt derzeit bei 2,91 %, was 1,45 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Versicherungen liegt. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Amerisafe derzeit mit einem Wert von 36,15 bewertet, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert liegt mit 32 im neutralen Bereich, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Amerisafe im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,08 Prozent erzielt, was 1,16 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Bereich Versicherungen liegt die Aktie sogar 13,73 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die Analysten geben eine neutrale Bewertung der Amerisafe-Aktie ab, da 0 Kauf-, 1 Halten- und 0 Verkaufsempfehlungen in den letzten 12 Monaten vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 58 USD, was einer positiven Entwicklung von 15,42 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 50,25 USD entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.