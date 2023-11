Amerisafe Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dieser Grundlage ist Amerisafe mit einem Wert von 16,98 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 35,31, was einem Abstand von 52 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird Amerisafe derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 52,33 USD, während der Aktienkurs bei 51,8 USD um -1,01 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 51,18 USD, was einer Abweichung von +1,21 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich hieraus das Rating "Neutral".

Im vergangenen Jahr erhielt Amerisafe insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wurde. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognose von 58 USD ein Aufwärtspotenzial von 11,97 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Amerisafe.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der Branche erzielte Amerisafe in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,78 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 23,44 Prozent, was einer Underperformance von -24,22 Prozent für Amerisafe bedeutet. Der Finanzsektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 2,19 Prozent, wobei Amerisafe 2,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.